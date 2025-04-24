Доктор Макиша назвала причины развития сахарного диабета

И сообщила, как лишний вес влияет на здоровье Ожирение и переедание являются причиной развития сахарного диабета, сказала радио Sputnik врач-диетолог, национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
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