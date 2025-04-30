Гитлер покончил с собой в Берлине

Советские войска продолжают развивать наступление на столицу Германии, бои идут в районе Рейхстага. В это же время, днем 30 апреля, Адольф Гитлер совершил самоубийство в своем бункере на территории рейхсканцелярии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии