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Рост внутреннего туризма в южные регионы вызвал ажиотаж на рынке жилья

Рост внутреннего туризма в южные регионы вызвал ажиотаж на рынке жилья

В Северной Осетии сдано на рекордные 41,2 процента больше новых жилых домов, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация и в других регионах Северного Кавказа - в Ингушетии рост на 49,5 процента, в КЧР - на 35,6, в Дагестане - на 41,7.

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