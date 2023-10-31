Рост внутреннего туризма в южные регионы вызвал ажиотаж на рынке жилья

В Северной Осетии сдано на рекордные 41,2 процента больше новых жилых домов, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация и в других регионах Северного Кавказа - в Ингушетии рост на 49,5 процента, в КЧР - на 35,6, в Дагестане - на 41,7.