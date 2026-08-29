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Умер актер из сериала «Обратная сторона Луны» Сергей Максимов

Умер актер из сериала «Обратная сторона Луны» Сергей Максимов

Известный по ролям в сериалах «Доктор Живаго», «Обратная сторона Луны» и фильме «Охотники за бриллиантами» актер Сергей Максимов умер в возрасте 80 лет.

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