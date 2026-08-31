Соединенные Штаты Америки: Один человек погиб и еще 15 пропали без вести после внезапного наводнения, обрушившегося 29 августа на каньон Брайт-Энджел и ранчо Фантом в национальном парке Гранд-Каньон, штат Аризона.
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