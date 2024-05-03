«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» и вышел в полуфинал Восточной конференции

39 очков Джоэла Эмбиида не спасли «Филадельфию» в решающем матче серии. В ночь на 3 мая в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершился шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Нью-Йорк Никс».