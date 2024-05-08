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Си Цзиньпин: Китай всегда будет помнить про удар НАТО по посольству в Белграде

Си Цзиньпин: Китай всегда будет помнить про удар НАТО по посольству в Белграде

 Си Цзиньпин: Китай всегда будет помнить про удар НАТО по посольству в Белграде    Пекин никогда не забудет, что в 1999 году авиация Североатлантического альянса нанесла удар по посольству Китая в Белграде, в результате чего погибли китайские корреспонденты.

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