Си Цзиньпин: Китай всегда будет помнить про удар НАТО по посольству в Белграде Пекин никогда не забудет, что в 1999 году авиация Североатлантического альянса нанесла удар по посольству Китая в Белграде, в результате чего погибли китайские корреспонденты.
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