Си Цзиньпин: Китай всегда будет помнить про удар НАТО по посольству в Белграде Пекин никогда не забудет, что в 1999 году авиация Североатлантического альянса нанесла удар по посольству Китая в Белграде, в результате чего погибли китайские корреспонденты.