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Рейс извинился перед Арройо и Танашевым после матча с «Рубином». Защитник ЦСКА толкнул судью в спину после удаления

Защитник ЦСКА Матеус Рейс извинился перед Андерсоном Арройо и арбитром Иналом Танашевым за свое поведение во время матча с « Рубином » (1:1).

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