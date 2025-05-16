Марочко: ВСУ сложно обороняться у Петровского в ЛНР из-за продвижения сил РФ

ЛУГАНСК, 16 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие продвигаются на участке фронта шириной более 3 км у Петровского (украинское название — Грековка) ЛНР, это затрудняет оборону ВСУ на данном участке фронта.
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