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ИА Регнум

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Санитарный инструктор Попов спас товарищей, раненных после атаки дронов

Санитарный инструктор Попов спас товарищей, раненных после атаки дронов

Санитарный инструктор, младший сержант Евгений Попов оказал медицинскую помощь товарищам, получившим ранения при массированной атаке FPV-дронов, и организовал их эвакуацию.

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