📰 В России до конца 2025 года разработают ГОСТ в сфере туризма по требованиям халяль, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.
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📰 В России до конца 2025 года разработают ГОСТ в сфере туризма по требованиям халяль, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.
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