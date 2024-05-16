«Интер Майами» сыграл вничью с «Орландо», Месси пропустил матч из-за травмы

Лидер американской лиги МЛС «Интер Майами» на выезде поделил очки с «Орландо Сити» — 0:0. В этом матче из-за небольшой травмы не участвовал Лионель Месси – знаменитый аргентинец получил болезненный удар в колено в предыдущей игре с «Монреалем» (3:2).