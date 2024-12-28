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На захваченном Финляндией танкере с российским бензином найдено «шпионское оборудование» – Lloyd List

На захваченном Финляндией танкере с российским бензином найдено «шпионское оборудование» – Lloyd List

Чтобы оправдать едва ли не пиратский захват танкера в XXI веке, финские власти идут на разные хитрости и помимо основного подозрения в отношении судна и экипажа, выдвигают новые обвинения, еще более экзотические.

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