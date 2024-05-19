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Те, кто не погиб и не сдался в плен, сбегают из ВСУ с оружием и создают свои банды

Те, кто не погиб и не сдался в плен, сбегают из ВСУ с оружием и создают свои банды

Владимир Олейник: Вооруженные ухилянты массово отстреливают военкомов Те, кто не погиб и не сдался в плен, сбегают из ВСУ с оружием и создают свои банды На Украине 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации, согласно которому каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет обязан явиться в военкомат, не дожидаясь повестки.

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Юрий Ильинов
Политик Филиппо призвал снять санкции против России из-за неэффективности Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что санкционное давление Коллективного Запада показало невероятный результат, но в другом направлении: экономические показатели России выше, чем у стран Европейского союза. «Взрывной рост российской экономики! &lt;…&gt; Прекратите эти глупые санкции, перестаньте отправлять миллиарды Зеленскому и побыстрее начинайте мирные переговоры», – написал французский политик в социальной сети X. Лидер партии «Патриоты» также напомнил о словах западных политиков о том, что российская экономика из-за санкционного давления Коллективного Запада будет «стоять на коленях». «Вы помните? Нас предупреждали! Их глупые санкции вредят только Франции!», – констатировал Флориан Филиппо. Напомним, ранее агентство Bloomberg упоминало, что Германия вновь не смогла выйти на положительные экономические показатели.
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