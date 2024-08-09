Суд признал незаконными правила перевозки багажа в «Уральских авиалиниях»

После вмешательства транспортного прокурора суд утвердил изменения в правилах перевозки багажа в авиакомпании «Уральские авиалинии», таким образом признав незаконными ранее предъявленные перевозчиком претензии к пассажирам и восстановив их права в полном объеме.
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