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Суд признал незаконными правила перевозки багажа в «Уральских авиалиниях»

Суд признал незаконными правила перевозки багажа в «Уральских авиалиниях»

После вмешательства транспортного прокурора суд утвердил изменения в правилах перевозки багажа в авиакомпании «Уральские авиалинии», таким образом признав незаконными ранее предъявленные перевозчиком претензии к пассажирам и восстановив их права в полном объеме.

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