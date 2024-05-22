МИД РФ: ответ Франции в случае отправки войск на Украину будет, не политический

Россия даст Франции в случае отправки ей своих войск на Украину. Российский дипломат, директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Артем Студенников заявил, что последуют ответные меры далеко не только в политической плоскости, - передает РИА Новости.
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