Гвардии ефрейтор Баранов уничтожил три дрона ВСУ во время эвакуации раненых

Минобороны РФ В зоне проведения спецоперации гвардии ефрейтор Максим Баранов во время эвакуации пострадавших бойцов сбил три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и, несмотря на ранение, спас товарищей.
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