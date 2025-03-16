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Гвардии ефрейтор Баранов уничтожил три дрона ВСУ во время эвакуации раненых

Гвардии ефрейтор Баранов уничтожил три дрона ВСУ во время эвакуации раненых

Минобороны РФ В зоне проведения спецоперации гвардии ефрейтор Максим Баранов во время эвакуации пострадавших бойцов сбил три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и, несмотря на ранение, спас товарищей.

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