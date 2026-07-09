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Две женщины и мужчина найдены убитыми в коттедже, подозревают их родственника

Две женщины и мужчина найдены убитыми в коттедже, подозревают их родственника

В одном из коттеджей в Таганроге обнаружили тела трех человек с признаками насильственной смерти. Предполагаемый виновник установлен, однако после совершения преступления он скрылся, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

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