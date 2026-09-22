Дробыш о скандале с Дорой на шоу «Битва поколений»: «Все думают, что я абьюзер»

Виктор Дробыш не только один из самых авторитетных продюсеров на российской сцене, он еще и суровый критик, который за словом в карман не полезет.
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