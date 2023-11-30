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Регионы России

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Девушка Аль Пачино отвергла идею брака и объявила о своей независимости

Девушка Аль Пачино отвергла идею брака и объявила о своей независимости

Who is Noor Alfallah? Meet Al Pacino's pregnant girlfriend Даниил КугушевАктриса Нур Альфалла, которая встречается с 83-летним голливудским звездой Аль Пачино, заявила, что не хочет выходить за него замуж.

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