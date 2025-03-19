Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог: возможно серьезное потепление между РФ и США, многое впереди

Политолог: возможно серьезное потепление между РФ и США, многое впереди

На сегодняшний день телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа – это хороший знак, который в будущем может развиться в серьезное «потепление» в отношениях РФ и США.

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