Бой Розенструйка и Тыбуры на UFC 273 отменен

Представители UFC объявили об отмене поединка тяжеловесов Жаирзиньо Розенструйка и Марчина Тыбуры. Бой должен был состояться 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, но сорвался из-за болезни польского бойца.

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