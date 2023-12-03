Блейк Лайвли рассказала о дружбе с Тейлор Свифт и Бейонсе

Блейк Лайвли поделилась в соцсетях своими мыслями о женской дружбе и взаимной поддержке. Поводом для этого стала ее недавняя встреча со звездными подругами — вместе с Тейлор Свифт актриса посетила премьеру фильма "Ренессанс" об одноименном мировом турне Бейонсе.