Блейк Лайвли рассказала о дружбе с Тейлор Свифт и Бейонсе

Блейк Лайвли поделилась в соцсетях своими мыслями о женской дружбе и взаимной поддержке. Поводом для этого стала ее недавняя встреча со звездными подругами — вместе с Тейлор Свифт актриса посетила премьеру фильма "Ренессанс" об одноименном мировом турне Бейонсе.
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