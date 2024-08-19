Ульянов заявил, что МАГАТЭ опровергло фейки о причастности России к пожару на градирне Запорожской АЭС

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опровергло ложные утверждения о якобы причастности Москвы к пожару, возникшему на градирне Запорожской АЭС.
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