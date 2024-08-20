Источник: глава «Газпрома» пока не принял решение о трансфере Соболева в «Зенит»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер пока не принял решение о необходимости трансфера нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит», сообщаетПредседатель правления «Газпрома» Алексей Миллер пока не принял решение о необходимости трансфера нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит», сообщает РИА Новости с опорой на свои источники.
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