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Источник: глава «Газпрома» пока не принял решение о трансфере Соболева в «Зенит»

Источник: глава «Газпрома» пока не принял решение о трансфере Соболева в «Зенит»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер пока не принял решение о необходимости трансфера нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит», сообщаетПредседатель правления «Газпрома» Алексей Миллер пока не принял решение о необходимости трансфера нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит», сообщает РИА Новости с опорой на свои источники.

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