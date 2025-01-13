НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

163 подписчика

4 игрока «Тампы» (Пойнт, Генцел, Кучеров, Хэйгл) забросили по 20+ шайб за половину сезона. Это 1-й такой случай в НХЛ за 29 лет

«Лайтнинг» обыграли «Питтсбург» (5:2) в своем 41-м матче в текущем регулярном чемпионате НХЛ.  В этой игре отметки 20 шайб за сезон достигли форварды «молний» Никита Кучеров (20 в 39 играх) и Брэндон Хэйгл (20 в 41).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх