4 игрока «Тампы» (Пойнт, Генцел, Кучеров, Хэйгл) забросили по 20+ шайб за половину сезона. Это 1-й такой случай в НХЛ за 29 лет

«Лайтнинг» обыграли «Питтсбург» (5:2) в своем 41-м матче в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В этой игре отметки 20 шайб за сезон достигли форварды «молний» Никита Кучеров (20 в 39 играх) и Брэндон Хэйгл (20 в 41).