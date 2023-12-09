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Эксперт Широв: Запад использует санкции против России в качестве инфоповода

Эксперт Широв: Запад использует санкции против России в качестве инфоповода

Продолжая вводить антироссийские санкции, Запад показывает, что поддерживает Украину. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв уверен, что новые ограничения против России важны для Запада не с точки зрения результата, а как информационный повод.

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