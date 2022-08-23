БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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РОССТАТ НЕДОГЛЯДЕЛ: ВСПЛЫЛИ СТРАШНЫЕ ПОДРОБНОСТИ ОБНИЩАНИЯ ЛЮДЕЙ

РОССТАТ НЕДОГЛЯДЕЛ: ВСПЛЫЛИ СТРАШНЫЕ ПОДРОБНОСТИ ОБНИЩАНИЯ ЛЮДЕЙ

ФОТО: TIPPAPATT/SHUTTERSTOCK.COM, HALFPOINT/SHUTTERSTOCK.COM, ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ После Горбачёва с его "социализмом с человеческим лицом" ни один из руководителей страны не ответил на простейший вопрос – в каком обществе, при каком строе мы живём.

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