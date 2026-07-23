Дмитрий Булыкин: Мбаппе и Дембеле потеряли шансы на «Золотой мяч»

Дмитрий Булыкин заявил, что шансы Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле на получение «Золотого мяча» 2026 года уменьшились после поражения от Испании и проигрыша Англии в чемпионате мира, где французы уступали 0:4 в первом тайме матча за третье место.
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