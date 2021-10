Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис@justlikethatmax Обводите в календаре декабрь: именно на этот месяц запланирована премьера продолжения «Секса в большом городе»! Создатели сериала, стриминговый сервис HBO Max, выпустили первый полноценный трейлер нового сезона, который получил название And Just Like That.