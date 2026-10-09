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Новости Брянска

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Отделение ГИБДД Брянской области переезжает в Супонево

Отделение ГИБДД Брянской области переезжает в Супонево

Отделение № 6 Госавтоинспекции переезжает в село Супонево, теперь здесь можно зарегистрировать транспорт массой свыше 750 кг, решить вопросы допуска к перевозке опасных грузов и внесения изменений в конструкцию.

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