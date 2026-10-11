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Врач Сулейманова: тусклая кожа и отеки могут быть признаками дефицита белка

Врач Сулейманова: тусклая кожа и отеки могут быть признаками дефицита белка

Россияне могут заподозрить у себя дефицит белка по сочетанию физических признаков и изменений в самочувствии, в числе которых общая слабость, утомляемость и необъяснимая потеря веса.

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