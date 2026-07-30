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«Зажигаем небо». Российская армия нанесла удары по Западной Украине

«Зажигаем небо». Российская армия нанесла удары по Западной Украине

Утром 30 июля над несколькими крупными городами Украины поднимались столбы дыма. ВС России наращивают мощность и расширяют площади атак по предприятиям украинской «оборонки», по объектам двойного назначения и логистике ВСУ.

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