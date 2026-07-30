«Зажигаем небо». Российская армия нанесла удары по Западной Украине

Утром 30 июля над несколькими крупными городами Украины поднимались столбы дыма. ВС России наращивают мощность и расширяют площади атак по предприятиям украинской «оборонки», по объектам двойного назначения и логистике ВСУ.
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