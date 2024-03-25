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Проявивших героизм в «Крокусе» молодых ребят хотят пригласить в Госдуму

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в своем Telegram-канале заявила, что молодых ребят, которые спасали людей во время теракта в «Крокуc Сити Холле», хотят пригласить в нижнюю палату парламента.

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