Проявивших героизм в «Крокусе» молодых ребят хотят пригласить в Госдуму

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в своем Telegram-канале заявила, что молодых ребят, которые спасали людей во время теракта в «Крокуc Сити Холле», хотят пригласить в нижнюю палату парламента.
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