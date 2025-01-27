Белорусская оппозиция боится «выводить людей» на протесты против Лукашенко до «победы Украины»

Белорусская оппозиция не будет призывать граждан выходить на уличные протесты против результатов очередных выборов президента Белоруссии, по предварительным итогам которых большинство голосов набирает действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии