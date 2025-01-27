Антифашист
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Антифашист

109 подписчиков

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Неужели у этого голландского наркомана и извращенца Хукстра, за ложь и угрозы РОССИИ, появилось желание навсегда исче...Нидерланды хотят ...
  • Валентин Щербаков
    Голова у тебя, Урсула, как седалище, в твоих жилах не кровь, а моча, посадить бы тебя во влагалище, чтоб с политики с...Форум говорит: «Г...
  • Валентин Щербаков
    Что-то Орбан осмелел, может быть пора хвост подрезать....Орбан заявил, что...

Белорусская оппозиция боится «выводить людей» на протесты против Лукашенко до «победы Украины»

Белорусская оппозиция боится «выводить людей» на протесты против Лукашенко до «победы Украины»

Белорусская оппозиция не будет призывать граждан выходить на уличные протесты против результатов очередных выборов президента Белоруссии, по предварительным итогам которых большинство голосов набирает действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх