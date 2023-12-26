Украинский политолог предложил провести набор военнослужащих для ВСУ в странах Африки и Азии

Несмотря на заявленные планы Киева поставить под ружье не менее 500 тысяч украинцев в рамках новой волны тотальной мобилизации, на Украине понимают, что они трудно выполнимы, поэтому рассматривают и другие варианты пополнения украинской армии.
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