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Контрафронт

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Колумбия: По меньшей мере двое полицейских были застрелены бывшими диссидентами ФАРК из фракции...

Колумбия: По меньшей мере двое полицейских были застрелены бывшими диссидентами ФАРК из фракции Ивана Мордиско в Сантьяго-Пересе, муниципалитет Атако, департамент Толима, во второй половине дня по местному времени.

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