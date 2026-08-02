Колумбия: По меньшей мере двое полицейских были застрелены бывшими диссидентами ФАРК из фракции Ивана Мордиско в Сантьяго-Пересе, муниципалитет Атако, департамент Толима, во второй половине дня по местному времени.
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