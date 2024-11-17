Рифкат Минниханов предложил учредить медаль им. Габдуллы Тукая

На заседании Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов предложил учредить медаль имени Габдуллы Тукая в преддверии 140-летия поэта в 2026 году.
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