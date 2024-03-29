Раймонд Паулс отказался поздравить Лайму Вайкуле с юбилеем

Композитор Раймунд Паулс отказался поздравлять Лайму Вайкуле с предстоящим 70-летним юбилеем. Он отметил, что в последнее время практически не поддерживает контакт с артисткой, которую в свое время сделал невероятно популярной.
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