Почему с мужика надо алименты больше зарплаты трясти - и это типа правильно? (с)

Н

НС

То что муж ушёл к другой - чаще всего женщина сама виновата в этом. Просто пока была не замужем - вела себя смирно, а вышла замуж - оказалась истеричка и стерва. Пусть или ребёнка отдаст отцу или пусть сама поднимает, а алименты должны быть небольшими.