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Почему с мужика надо алименты больше зарплаты трясти - и это типа правильно? (с)

Почему с мужика надо алименты больше зарплаты трясти - и это типа правильно? (с)

«Ребенок - это роскошь и ответственность. Когда речь об отцах, автор прекрасно об этом помнит, как о матерях - то никакой ответственности, все должны ей.

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Комментарии
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Н
НС
То что муж ушёл к другой - чаще всего женщина сама виновата в этом. Просто пока была не замужем - вела себя смирно, а вышла замуж - оказалась истеричка и стерва. Пусть или ребёнка отдаст отцу или пусть сама поднимает, а алименты должны быть небольшими.
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4 час.
Добрый Кот
Алименты должны быть,но со строгой отчётностью.
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2 час.
Владимир Соколов
для вас это удивительно?)) офигеть))
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36 мин.

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