Высокие температуры способствуют образованию карбоната кальция на этих частицах, что приводит к их осаждению на стенках сосудов в виде накипи, отмечают ученыеКитайские исследователи обнаружили, что простое кипячение жесткой воды приводит к удалению из нее от 80% до 90% мелких и крупных частиц микропластика, что происходит благодаря их осаждению на дне и стенках сосудов вместе с накипью.