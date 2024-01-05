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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Готовит ли Путин себе преемника?

Готовит ли Путин себе преемника?

Я очень надеюсь, что Путин не совершит роковую ошибку Сталина. А роковой ошибкой Сталина было то, что он не подготовил себе преемника.

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Комментарии
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Румина Мавлеева
Народ должен выбирать. Его команда .это буржуи... А народу нужен тот который первую очередь думает о своем народе и о стране. а НЕ ТОЛЬКО О ДРУЗЬЯХ.  Честным .грамотным . и т.д.
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15 час.
А
Александр24
Кто-то может быть и удивится, но следующим президентом будет тульский губернатор Дюмин. Но перед этим Дюмин сменит Мишустина на посту премьера ( этак, года за два до ухода Путина)
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12 час.
Анатолий Зотов
Давайте опять комбайнёра выберем. Или прораба. ☹️
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9 час.

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