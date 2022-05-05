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Трамп заявил, что Байден не должен критиковать его сторонников

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден не должен высказываться в негативном ключе о своих оппонентах из движения MAGA (Make America Great Again), так как они спасают страну.

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