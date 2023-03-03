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Мошенница из Липецка обвиняется в мошенничкстве на 24 млн рублей

Мошенница из Липецка обвиняется в мошенничкстве на 24 млн рублей

Следователи СЧ СУ УМВД России по Липецкой области завершили расследование уголовного дела по обвинению безработной 34-летней жительницы областного центра в обмане 24 местных жителей, с которыми она состояла в дружеских, либо приятельских отношениях.

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