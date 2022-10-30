В окружном учебном центре ВВО в Забайкалье с мобилизованными военнослужащими проводятся занятия по тактической медицине

Проведение занятий организовано в учебных классах, на приказарменной учебно-материальной базе учебного соединения, а также на полигонах «Красный Яр» и «Песчанка» в ходе занятий по тактической, огневой и инженерной подготовке.
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