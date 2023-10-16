Гинцбург заявил о скором окончании испытаний обновленного «Спутника V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения России Александр Гинцбург поделился информацией о скором завершении клинических испытаний обновленных вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «Спутник лайт».
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