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Военное обозрение

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Барражирующий боеприпас «Куб-БЛА» в производстве и на фронте

Барражирующий боеприпас «Куб-БЛА» в производстве и на фронте

Первым отечественным барражирующим боеприпасом современного облика было изделие «Куб-БЛА». Несколько лет назад оно поступило на вооружение и теперь массово производится, применяется и совершенствуется.

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