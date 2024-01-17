Чемпион Игр Фетисов о допуске Израиля на ЧМ: лицемерная позиция от IIHF

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов критично высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) допустить молодежную сборную Израиля до чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет в третьем дивизионе после того, как национальные сборные этой страны были отстранены от турниров.
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