Минобороны РФ: разрушения в Киеве произошли из-за украинских ПВО

Россия нанесла групповой высокоточный удар по объектам военной промышленности на Украина и авиационным базам ВСУ, а разрушения гражданских объектов произошли из-за падения украинской ракеты ПВО, заявила 8 июля пресс-служба Минобороны РФ.
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