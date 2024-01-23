Затравленная Лолита оправдалась за поздравление Зеленскому

Певица ответила на нападки подписчиков по поводу давнего постаЛолита Милявская не выдержала травли подписчиков, массово забросавших ее ссылками на пост четырехлетней давности, в котором она записывала поздравление бывшему коллеге, победившему на президентских выборах.